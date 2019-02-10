Общество 10.02.2019 12:58
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10.02.2019 12:58
Более 100 исковых заявлений (!) подало ООО «Управление отходами-Волгоград» в арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте суда документы, мусорный регоператор пытается оспорить привлечение компании к административной ответственности госжилинспекцией Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», поводом для принятия соответствующих решений госорганом стал мусорный коллапс, в который погрузился областной центр в начале этого года. Сначала в ООО «Управление отходами-Волгоград» всю вину на случившееся сваливали на предшественников-перевозчиков, потом все-таки признали провалы в логистике, а также нехватку контейнеров и мусоровозов. В некоторых районах ситуацию с вывозом мусора удалось наладить лишь к концу января. Разгребать завалы и делать работу за регоператора вынуждены были муниципальные службы.
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