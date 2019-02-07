В Волгоградской области готовятся к сильному паводку
Общество 07.02.2019 11:48
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07.02.2019 11:48
Приток воды в Куйбышевское водохранилище, располагающееся выше по течению Волги, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, этой весной превысит норму в полтора-два раза, что может привести к сильному паводку на территории Волгоградской области. Такие данные, как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, были озвучены сегодня на заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области, которое состоялось в Среднеахтубинском районе.
Провел комиссию по ЧС губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в Волгоградской области на сегодняшний момент складывается сложная предпаводковая ситуация. Такое как в январе 2019 года сочетание неблагоприятных погодных явлений — сильные осадки, гололед, туманы, метели, резкие перепады температуры воздуха, ледяная корка, большая высота снежного покрова — вместе наблюдается довольно редко: схожие погодные условия были зафиксированы около 50 лет назад.
Серьезные опасения также вызывают наличие ледяной корки под снежным покровом и кратное превышение запасов воды в снеге по бассейнам рек Дон, Хопер, Медведица и других. Таким образом, при негативном сценарии развития событий паводок на малых реках может привести к подъему уровня воды на территориях 23 муниципальных районов.
Губернатор дал задание актуализировать необходимые нормативные документы, организовать наблюдение за развитием ледовой и паводковой обстановки, провести межведомственные комиссионные обследования потенциально опасных гидротехнических сооружений, подготовить дорожно-транспортную сеть к безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить в зоне возможного подтопления запас лекарственных препаратов и продовольствия, подготовить мобильные источники электроснабжения, детализировать информацию по пунктам временного размещения.
Главам муниципальных образований поручено в феврале-марте провести подомовой обход в населенных пунктах, которые могут оказаться в зоне подтоплений. Обратить внимание на ГТС; зарезервировать финансовые средства, чтобы мы могли действовать оперативно при введении ЧС местного или регионального уровня.
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