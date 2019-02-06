Волгоградцы требуют «не мельчить» с платой за коммуналку

Общество 06.02.2019 17:03
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06.02.2019 17:03
А ну-ка, прочитай!
Жители Волгограда, которые получили первые в этом году платежки за коммунальные услуги, возмущены тем, что не могут прочитать напечатанную информацию и тем более – разглядеть цифры. А виной тому – мизерный шрифт. «Мы всей семьей пытались расшифровать, очки не помогали, хорошо, спасла лупа, - рассказали жители одного из домов по ул. Тургенева в Дзержинском районе. – Многие наши жильцы люди пожилые, непонятно, зачем так издеваться над нами? Неужели нельзя сделать шрифт покрупнее? Или нам необязательно понимать, за что мы платим?». С жалобами на нечитаемые квитанции обратились в редакцию ИА «Высота 102» и волгоградцы, проживающие в частном секторе Краснооктябрьского и Советского районов. Они получили от ООО «Управление отходами-Волгоград» нулевые квитанции со 100-процентным перерасчетом, но поняли это не сразу. «Еле-еле разглядели сначала цифры, которые нас напугали, ведь мусор у нас не вывозили ни разу, - рассказали жители улицы Воронежской поселка Максима Горького. – И не сразу увидели, что к оплате – ноль рублей. Но, если бы шрифт был покрупнее, мы бы не испытали такой стресс».
Между тем, нечитаемые квитанции приходят не только от мусорного регоператора, но и от некоторых ТСЖ и УК. При этом большая часть листов формата А-4 остается чистой и соответственно, не используется для прямой цели, зато создает массу неудобств для плательщиков.
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