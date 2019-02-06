Наследники "Химпрома": жители поселка в Волгограде не могут спать без спасателей





Жители дома №42 по ул. Саши Чекалина в Кировском районе боятся ночевать в своих квартирах - если здание затрещит, придется опять вызывать спасателей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, только в этом году дом признали аварийным. Хотя перетянут он металлическими стяжками еще с 80-х годов прошлого века. Поселок Саши Чекалина возводился в середине 50-х годов как временное жилье для работников почившего ныне в бозе «Химпрома». И в 1989 году двухэтажные строения должны были снести. Но Советский Союз развалился, и про обитателей этих домов благополучно забыли.









В квартирах дома №42 стены и потолки давно в трещинах. Семья из квартиры №5 в прошлом году отсюда уехала – родители решили не рисковать жизнями двоих детишек. Остались здесь, по сути, одни старики и те, кому бежать некуда. Галина Васильевна Бирюкова рассказала, что, когда дом начинает по ночам трещать по швам, они вызывают спасателей. «Мы хотели сделать в квартире ремонт, но потом бросили – страшно что-то трогать, да и боимся, что внешняя стена все равно когда-нибудь рухнет», - рассказала пенсионерка.









Между тем, в поселке Саши Чекалина практически каждый дом может претендовать на статус аварийного. Например, в доме №36 деревянные полы в подъезде давно сгнили – того и гляди провалишься в зияющую дыру и угодишь прямо в зеленое болото залитого подвала. Жители с ужасом ждут весны – как только потеплеет, из подвала в квартиры полезут блохи.









Многие пожилые жители из дома №42 понимают, что могут не дотянуть до долгожданного расселения. «Но и не хочется погибать под обломками нашего дома, который уже давно изжил свой век», - констатируют люди.