Общество

Наследники "Химпрома": жители поселка в Волгограде не могут спать без спасателей

Общество 06.02.2019 16:18
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06.02.2019 16:18


Жители дома №42 по ул. Саши Чекалина в Кировском районе боятся ночевать в своих квартирах - если  здание затрещит, придется опять  вызывать спасателей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, только в этом году дом признали аварийным. Хотя перетянут он металлическими стяжками еще с 80-х годов прошлого века. Поселок Саши Чекалина возводился в середине 50-х годов как временное жилье для работников почившего ныне в бозе «Химпрома». И в 1989 году двухэтажные строения должны были снести. Но Советский Союз развалился, и про обитателей этих домов благополучно забыли. 


В квартирах дома №42 стены и потолки давно в трещинах. Семья из квартиры №5 в прошлом году отсюда уехала – родители решили не рисковать жизнями двоих детишек. Остались здесь, по сути, одни старики и те, кому бежать некуда. Галина Васильевна Бирюкова рассказала, что, когда дом начинает по ночам трещать по швам, они вызывают спасателей. «Мы хотели сделать в квартире ремонт, но потом бросили – страшно что-то трогать, да и боимся, что внешняя стена все равно когда-нибудь рухнет», - рассказала пенсионерка. 


Между тем, в поселке Саши Чекалина практически каждый дом может претендовать на статус аварийного. Например, в доме №36 деревянные полы в подъезде давно сгнили – того и гляди провалишься в зияющую дыру и угодишь прямо в зеленое болото залитого подвала. Жители с ужасом ждут весны – как только потеплеет, из подвала в квартиры полезут блохи. 


Многие пожилые жители из дома №42 понимают, что могут не дотянуть до долгожданного расселения. «Но и не хочется погибать под обломками нашего дома, который уже давно изжил свой век», - констатируют люди. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на 1 января 2019 года в Волгоградской области насчитывалось 488 домов, признанных аварийными, 14553 человека ждут расселения. Больше всего непригодных для проживания  домов в областном центре – 367. В этом году в регионе при поддержке федерального центра начинает работать программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». До 2024 года планируется расселить более 10 тысяч человек. Но уже понятно, что далеко не все обитатели аварийных домов дождутся долгожданного новоселья. 

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