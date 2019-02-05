В школах Волжского из-за гриппа и ОРВИ закрываются классы на карантин

Общество 05.02.2019 17:31
2026 5
05.02.2019 17:31
Ограничительные карантинные мероприятия из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ вводятся в школах Волжского, сообщает ИА "Высота 102". По данным управления образования администрации Волжского, на сегодня в 46 классах из 13-ти школ города приостановлена учебная деятельность. В волжских школах и детских садах полностью карантин не введен. Отмечается, что образовательный процесс приостанавливается в отдельных классах, в которых регистрируется наибольшее количество человек с респираторными заболеваниями. Большинство классов начальной школы.
В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и респираторно-вирусными инфекциями в муниципальных образовательных учреждениях Волжского выполняются все необходимые профилактические и санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Перед началом учебных занятий и при приеме в дошкольные учреждения проводятся обязательные ежедневные осмотры обучающихся и воспитанников с целью своевременного выявления больных с признаками ОРВИ.
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