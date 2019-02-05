«С правом на надежду»: в Волгограде растет число аварийных домов





В Волгоградской области на 1 января 2019 года насчитывается 448 домов, признанных аварийными. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области, в них проживают 14553 человека. Больше всего таких домов в областном центре – 367. Здесь расселения ждут 12702 человека. Всего аварийное жилье выявлено в 20 муниципалитетах – городских округах и районах. В Волжском, например, таких домов 14, а вот в Суровикинском районе – всего один.

Между тем, по сравнению с данными на октябрь прошлого года, количество аварийных жилых зданий увеличилось – осенью таких домов в регионе было 433, соответственно, число ожидающих переселения было тоже меньше – 14050 человек. Прирост по числу аварийных домов дал в основном Волгоград – было 354, стало 367.

Ранее в комитете строительства Волгоградской области сообщали, что власти Волгоградской области подписали соглашение о взаимодействии сторон при реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Регион получит средства из федерального центра в размере порядка 7 миллиардов рублей. До 2024 года планируется ликвидировать больше 170 тысяч квадратных метров аварийного фонда и переселить более 10 тысяч человек. А до конца 2019 года – 2,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья и, соответственно, 150 человек. При этом речь идет о жилье, признанном аварийным в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Однако уже сейчас понятно, что около 5 тысяч человек останутся за бортом пятилетней программы переселения и останутся в непригодных домах с призрачными надеждами на лучшую жизнь.



