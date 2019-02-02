"Красиво, но мало": волгоградцы не успели замерзнуть на время салюта

Общество 02.02.2019 21:03
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02.02.2019 21:03
Несмотря на мороз, сотни волгоградцев пришли сегодня посмотреть на праздничный фейерверк в честь 76-летия Победы в Сталинградской битве. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», горожане собрались на склонах около музея «Россия - моя история», а кто-то занял заранее более удобные для обзора «места» на Астраханском мосту.
Впрочем, многие даже не успели замерзнуть. Салют длился всего минут пять. Народ расходился, не скрывая разочарования - слишком коротки оказались красивые мгновения.
Ранее в администрации города заявляли, что праздничный фейерверк будет состоять из 900 залпов.
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