"Красиво, но мало": волгоградцы не успели замерзнуть на время салюта





Несмотря на мороз, сотни волгоградцев пришли сегодня посмотреть на праздничный фейерверк в честь 76-летия Победы в Сталинградской битве. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», горожане собрались на склонах около музея «Россия - моя история», а кто-то занял заранее более удобные для обзора «места» на Астраханском мосту.









Впрочем, многие даже не успели замерзнуть. Салют длился всего минут пять. Народ расходился, не скрывая разочарования - слишком коротки оказались красивые мгновения.









Ранее в администрации города заявляли, что праздничный фейерверк будет состоять из 900 залпов.



