



Сводный отряд ликвидации последствий ЧС мотострелкового соединения Южного военного округа освободил из снежных заносов спецтехнику коммунальных служб Палласовского района Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО.

На сегодняшний день военнослужащими расчищено более 70 км дорог и 6 населенных пунктов Волгоградской области. В настоящее время ведется расчистка около 25 км участка дороги между населенными пунктами Кайсацкое и Комсомольский в сторону Эльтона.

Во взаимодействии с подразделениями МЧС военнослужащим предстоит расчистить еще около 70 км дорог общего пользования.

Всего для оказания помощи в ликвидации последствий снегопада на территории Палласовского, Быковского и Николаевского районов Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих ЮВО и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также, автомобильный транспорт повышенной проходимости.





Фото: пресс-служба Южного военного округа