Общество 01.02.2019 13:58
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01.02.2019 13:58
Сводный отряд ликвидации последствий ЧС мотострелкового соединения Южного военного округа освободил из снежных заносов спецтехнику коммунальных служб Палласовского района Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО.
На сегодняшний день военнослужащими расчищено более 70 км дорог и 6 населенных пунктов Волгоградской области. В настоящее время ведется расчистка около 25 км участка дороги между населенными пунктами Кайсацкое и Комсомольский в сторону Эльтона.
Во взаимодействии с подразделениями МЧС военнослужащим предстоит расчистить еще около 70 км дорог общего пользования.
Всего для оказания помощи в ликвидации последствий снегопада на территории Палласовского, Быковского и Николаевского районов Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих ЮВО и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также, автомобильный транспорт повышенной проходимости.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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