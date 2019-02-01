В Волгограде коммунисты протестуют против всего





В эти минуты на площади возле Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе начинается протестная акция. Как сообщает ИА «Высота 102», на призыв Сталинградского обкома КПРФ откликнулись десять человек. Акция ранее заявлялась как протест против повышения коммунальных тарифов, роста стоимости проезда в общественном транспорте и мусорной реформы. Однако участники мероприятия принесли на площадь около Царицынской оперы еще много разных плакатов: "Моя родина - СССР!", "Медведева - в отставку!", "Верните пенсии народу", "Руки прочь от завода "Красный Октябрь". Были, впрочем, и обозначенные ранее лозунги: "Нет мусорной реформе!", "Остановить рост цен и тарифы!" и т.д. На вопрос корреспондента ИА "Высота 102", почему так мало участников пикета, организаторы пообещали, что "придут еще".







