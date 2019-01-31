Общество

Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве

Общество 31.01.2019 13:57
17493 19
31.01.2019 13:57


Экстренные службы проверяют торговый центр "Пирамида".

В Волгограде ширится количество объектов, посетителей и работников которых эвакуируют из-за угрозы взрыва. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, на данный момент в этом перечне – 14 школ, 7 медучреждений, 1 торгово-развлекательный центр, 2 бизнес-центра, Волгоградская гордума. В частности, прекращены занятия в лицее №11 Ворошиловского района, в школе №3 Тракторозаводского района, проходит эвакуация в школах №37,82,19,92, 49, 5, 35. Прервали работу в бизнес-центре «Волгоград-Сити», в ТРЦ «Пирамида». Вывели на мороз медработников и пациентов в больницах №15, №7, инфекционной больницы в Кировском районе. 
По словам родителей учеников школ, которые не получали анонимные сообщения с угрозами взрывов, дети берут с собой на уроки верхнюю одежду, чтобы они могли быстро покинуть помещение в случае необходимости. Силовики и спасатели выезжают на каждое сообщение и проводят проверки объектов. 
Напомним, ранее волна анонимных угроз прокатилась по Сибири и перекинулась на европейскую часть России. Накануне массовые эвакуация из-за аналогичных угроз были проведены в десятке городов России. Все сообщения оказались ложными.
Как уточнили в администрации Волгограда, после обследований помещений на данный момент шесть образовательных учреждений уже вернулись к  работе в штатном режиме. Это школы №49, 5 и 35 в Краснооктябрьском районе, №6 в Центральном районе, №37 в Дзержинском районе и №3 в Тракторозаводском районе.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49842 5
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26238 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
24967 7
Общество
31.01.2019 15:37
Общество 31.01.2019 15:37
199 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 14:50
Общество 31.01.2019 14:50
16629 16 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 10:33
Общество 31.01.2019 10:33
12193 62 Обсудить

0
Далее
Общество
31.01.2019 09:37
Общество 31.01.2019 09:37
2192 17 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 21:31
Общество 30.01.2019 21:31
6785 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 18:05
Общество 30.01.2019 18:05
5395 11 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 17:37
Общество 30.01.2019 17:37
3897 4 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 15:58
Общество 30.01.2019 15:58
5594 6 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 15:13
Общество 30.01.2019 15:13
24528 17 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 14:56
Общество 30.01.2019 14:56
1333 2 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 14:55
Общество 30.01.2019 14:55
981 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 13:11
Общество 30.01.2019 13:11
16068 20 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 11:54
Общество 30.01.2019 11:54
3570 5 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 11:39
Общество 30.01.2019 11:39
1613 14 Обсудить

0
Далее
Общество
30.01.2019 11:37
Общество 30.01.2019 11:37
10980 44 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:52
В Волгограде усиленно охраняют подлинный орден «Победа» маршала ЖуковаСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:37
Архиереи из Волгограда и Элисты совершат панихиду по погибшим в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде берега Сухой и Мокрой Мечетки взяли под охрануСмотреть фотографии
14:50
В квартирах волгоградцев стали отключать газ из-за «плохих» соседейСмотреть фотографии
13:57
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрывеСмотреть фотографии
12:44
Волгоградский облсуд оправдал экс-директора благотворительного фонда Землянского Смотреть фотографии
11:57
В Волгограде пьяная сиделка зарезала парализованного старикаСмотреть фотографии
10:40
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы Смотреть фотографии
10:33
Волгоградцы обескуражены призывами газовиков «воздействовать» на соседейСмотреть фотографии
10:21
В школе Волгограда прервали занятия из-за анонимной угрозыСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде вычистили пятачок перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде судят фигуранта дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом 65 млн рублейСмотреть фотографии
08:57
Жительница Волгоградской области "нашла" пачку фальшивых купюрСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде завели дело за посты ВКонтакте
20:04
Патриарх Кирилл назвал пивную инициативу депутата Госдумы от Волгоградской области «безнравственной»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Депутаты опасаются потери Волгоградом статуса города-миллионника Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил «ретро»-девушекСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде бизнесмена обязали выплатить 14 млн рублей штрафа за взятку силовикам
17:37
Улицу в Волгограде закроют на одну ночь для стоянки транспортаСмотреть фотографии
16:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%Смотреть фотографии
16:10
Покончить с мусорным кошмаром: регоператор все еще головная боль главы Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде снова поменяли маршрут автобуса №2Смотреть фотографии
15:13
Волгоградцы не дождались обещанного перерасчета за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:27
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»Смотреть фотографии
13:11
Депутаты Волгоградской облдумы сказали "нет" актерам НЭТа Смотреть фотографии
13:04
Пьяный водитель в Волгоградской области хотел "откупиться" от полицииСмотреть фотографии
12:42
Волгоградке грозит 10 лет за отъем квартиры у 91-летнего ветерана войныСмотреть фотографии
12:24
Водитель Mercedes из Астрахани ответит за наезд на волгоградского школьника на "зебре"Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгограде осудят жителя Мурманска за сбыт "экстази"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 