Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве

Общество 31.01.2019 13:57
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31.01.2019 13:57
Экстренные службы проверяют торговый центр "Пирамида".
В Волгограде ширится количество объектов, посетителей и работников которых эвакуируют из-за угрозы взрыва. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, на данный момент в этом перечне – 14 школ, 7 медучреждений, 1 торгово-развлекательный центр, 2 бизнес-центра, Волгоградская гордума. В частности, прекращены занятия в лицее №11 Ворошиловского района, в школе №3 Тракторозаводского района, проходит эвакуация в школах №37,82,19,92, 49, 5, 35. Прервали работу в бизнес-центре «Волгоград-Сити», в ТРЦ «Пирамида». Вывели на мороз медработников и пациентов в больницах №15, №7, инфекционной больницы в Кировском районе.
По словам родителей учеников школ, которые не получали анонимные сообщения с угрозами взрывов, дети берут с собой на уроки верхнюю одежду, чтобы они могли быстро покинуть помещение в случае необходимости. Силовики и спасатели выезжают на каждое сообщение и проводят проверки объектов.
Напомним, ранее волна анонимных угроз прокатилась по Сибири и перекинулась на европейскую часть России. Накануне массовые эвакуация из-за аналогичных угроз были проведены в десятке городов России. Все сообщения оказались ложными.
Как уточнили в администрации Волгограда, после обследований помещений на данный момент шесть образовательных учреждений уже вернулись к работе в штатном режиме. Это школы №49, 5 и 35 в Краснооктябрьском районе, №6 в Центральном районе, №37 в Дзержинском районе и №3 в Тракторозаводском районе.
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