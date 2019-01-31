Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве





Экстренные службы проверяют торговый центр "Пирамида".





В Волгограде ширится количество объектов, посетителей и работников которых эвакуируют из-за угрозы взрыва. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, на данный момент в этом перечне – 14 школ, 7 медучреждений, 1 торгово-развлекательный центр, 2 бизнес-центра, Волгоградская гордума. В частности, прекращены занятия в лицее №11 Ворошиловского района, в школе №3 Тракторозаводского района, проходит эвакуация в школах №37,82,19,92, 49, 5, 35. Прервали работу в бизнес-центре «Волгоград-Сити», в ТРЦ «Пирамида». Вывели на мороз медработников и пациентов в больницах №15, №7, инфекционной больницы в Кировском районе.

По словам родителей учеников школ, которые не получали анонимные сообщения с угрозами взрывов, дети берут с собой на уроки верхнюю одежду, чтобы они могли быстро покинуть помещение в случае необходимости. Силовики и спасатели выезжают на каждое сообщение и проводят проверки объектов.