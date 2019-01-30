



Сегодняшнее заседание Волгоградской облдумы началось с выступления депутата Михаила Таранцова, который предложил внести в повестку дня проект постановления об обращении к президенту, премьер-министру и председателю Госдумы по поводу цен на бензин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», председатель регпарламента Николай Семисотов прервал депутата, заявив, что проект находится в работе, но заключений комитетов на него нет. Поэтому, по его словам, документ не может быть внесен в повестку дня. Михаил Таранцов попытался настоять на необходимости рассмотрения данного постановления в связи с остротой темы и обещаниями, что подорожания бензина не будет. Однако Николай Семисотов предложил "не тратить время зря", поскольку вопросы все равно не будут включены в повестку дня. Предложение Михаила Таранцова не ставилось на голосование, заседание началось с парламентского часа.

Напомним, ранее во фракции КПРФ заявляли, что намерены внести изменения в повестку дня сегодняшнего заседания, предложив рассмотреть проекты постановлений об обращении к руководству страны по поводу ситуации на рынке топлива, а также к местным властям в связи с подорожанием стоимости проезда в общественном транспорте и мусорным коллапсом.



