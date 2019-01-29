Общество 29.01.2019 16:06 Реклама
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29.01.2019 16:06
Яркие, восхитительные и незабываемые мгновения встречи нового года остались позади. А уже через несколько недель новые праздники закружат в хороводе встреч, прекрасных эмоций, разнообразных подарков и сюрпризов. Оригинальные аксессуары для мужчин, стильные предметы гардероба для женщин, увлекательные игры для детей ждут покупателей в Ворошиловском торговом центре. Десятки магазинов и салонов готовы порадовать волгоградцев практически безграничным выбором.
«Не стоит откладывать важные приготовления на потом. Приходите в Ворошиловский торговый центр, и какая бы идея у покупателей не появилась, какой бы подарок не задумали, здесь он обязательно найдется, —заявили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ «Ворошиловский», — и, наконец, самое главное, все меньше времени остается до вручения главного приза — шопинга на 100 000 рублей и других подарков от наших партнеров! Спешите принять участие в акции «Охота на мечту»* и, возможно, именно вы станете ее победителем».
*С 5 ноября 2018 г. по 8 марта 2019 г. за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекрёсток») покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.
Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский», по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 18+
Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б
Facebook: www.facebook.com/vtcvlg
Vkontakte: vk.com/vtcvlg
Instagram: www.instagram.com/vtcvlg/
#ворошиловскийтц#тцворошиловский#акция #охотанамечту#подарки#тогрушкаслюбовью
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