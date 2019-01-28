В Волгоградской области из-за метели перекрыли федеральную трассу

Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов переждать непогоду на специализированных стоянках, либо воспользоваться альтернативными путями для объезда сложного участка. Водителям легкового автотранспорта рекомендовано воздержаться от поездок в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий. Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о необходимости временно ограничить движение пассажирского транспорта.

В ФКУ Упрдор Москва – Волгоград уточнили, что движение закрыто для пассажирского и большегрузного транспорта с 13:00 до 22:00 (мск). Отмечается, что видимость на проблемном участке дороги из-за сильной низовой метели сейчас не более 20 метров.