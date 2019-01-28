В Волгоградской области из-за метели перекрыли федеральную трассу

На трассе Р-228 ничего не видно из-за сильной метели
Общество 28.01.2019 14:44
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28.01.2019 14:44
В связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыто движение транспорта по федеральной автодороге Сызрань -Саратов - Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в районе трассы наблюдается низовая метель и сильное обледенение, что представляет серьезную опасность. Движение прекращено, начиная с 669 км у поселка Ерзовка до 507 км в Камышинском районе.
В ФКУ Упрдор Москва – Волгоград уточнили, что движение закрыто для пассажирского и большегрузного транспорта с 13:00 до 22:00 (мск). Отмечается, что видимость на проблемном участке дороги из-за сильной низовой метели сейчас не более 20 метров.
Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов переждать непогоду на специализированных стоянках, либо воспользоваться альтернативными путями для объезда сложного участка. Водителям легкового автотранспорта рекомендовано воздержаться от поездок в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий. Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о необходимости временно ограничить движение пассажирского транспорта.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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