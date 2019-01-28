Общество

Волгоградская гордума заказала спецобслуживание в VIP-зале аэропорта

Общество 28.01.2019 13:22
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28.01.2019 13:22


Услуги спецприема в VIP-зале международного аэропорта Волгограда заказала городская дума для депутатов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, сегодня опубликовано извещение о проведении закупки у единственного поставщика. Стоимость контракта – 48 тысяч рублей.  Всего до конца 2019 года городская дума сможет четыре раза воспользоваться залом повышенной комфортности. Цена однократно посещения VIP-зала – 12 тысяч рублей. 
На сайте аэропорта Волгограда сообщается, что пожелания самого взыскательного гостя в VIP-зале будут удовлетворены. Регистрация на рейс, оформление багажа  проходят в этой зоне, а доставка пассажиров на борт и обратно в терминал по прибытии осуществляется на спецтранспорте. 
Как пояснили  информагентству в городской думе, услугами повышенного комфорта в аэропорту депутаты могут и не воспользоваться. В прошлом году, к примеру, между представительным собранием и аэропортом заключался аналогичный рамочный договор на 100 тысяч рублей, но VIP-зал ни один народный избранник не заказал и деньги были возвращены в бюджет.
Фото: аэропортволгоград.рф

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