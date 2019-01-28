Волгоградская гордума заказала спецобслуживание в VIP-зале аэропорта





Услуги спецприема в VIP-зале международного аэропорта Волгограда заказала городская дума для депутатов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, сегодня опубликовано извещение о проведении закупки у единственного поставщика. Стоимость контракта – 48 тысяч рублей. Всего до конца 2019 года городская дума сможет четыре раза воспользоваться залом повышенной комфортности. Цена однократно посещения VIP-зала – 12 тысяч рублей.

На сайте аэропорта Волгограда сообщается, что пожелания самого взыскательного гостя в VIP-зале будут удовлетворены. Регистрация на рейс, оформление багажа проходят в этой зоне, а доставка пассажиров на борт и обратно в терминал по прибытии осуществляется на спецтранспорте.

Как пояснили информагентству в городской думе, услугами повышенного комфорта в аэропорту депутаты могут и не воспользоваться. В прошлом году, к примеру, между представительным собранием и аэропортом заключался аналогичный рамочный договор на 100 тысяч рублей, но VIP-зал ни один народный избранник не заказал и деньги были возвращены в бюджет.

Фото: аэропортволгоград.рф