На север Волгоградской области идут снегопады и метели





Ухудшение погодных условий прогнозируют в Волгоградском ЦГМС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сегодня днем в Волгограде и области ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 13-18 м/с, в отдельных северных районах сильный снег. Местами по области - гололедно-изморозевые явления, метели, низовые метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежные накаты.

Прогнозируемые сложные погодные условия увеличивают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднением движения на автодорогах Волгоградской области, также возможны нарушения энергоснабжения в населённых пунктах.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает воздержаться от поездок на дальние расстояния, при перемещении в населённых пунктах просит воспользоваться городским транспортом.



