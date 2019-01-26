Общество 26.01.2019 13:37
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26.01.2019 13:37
Аудиторы КСП Волжского установили нарушения в предельном уровне соотношения зарплат руководителей муниципальных учреждений и работников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки КСП Волжского, ревизоры проинспектировали 27 предприятий и учреждений, работающих в сфере культуры, спорта, образования, энергетики и пришли к выводу, что в трех из них разница между зарплатами начальства и подчиненных превышала допустимый уровень. Речь идет о МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МУ ПМК «Каскад», МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский».
В частности, директор «Комплекса спортивных сооружений» получал 78,6 тысячи рублей в месяц, а средняя зарплата работников составляла 18 тысяч. Разница между окладами руководящего состава и подчиненных, согласно постановлению главы администрации Волжского, не должна была превышать более 4 раз, но на деле этот показатель составил 4,3 раза. Почти в 5 раз выше зарплаты работников МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» получал и директор этого учреждения – 75 тысяч против средней 15,6 тысячи, а разница не должна была превышать четырехкратный показатель. В подростково-молодежном клубе «Каскад» директор зарабатывал 45 тысяч рублей в месяц, а его подчиненные в среднем – 10 тысяч рублей, разница между зарплатами также оказалась больше, чем в 4 раза.
В КСП Волжского потребовали от руководителей учреждений и профильных управлений администрации Волжского устранить допущенные нарушения. Отчет о проверке зарплат направлен также в мэрию Волжского, Волжскую гордуму и прокуратуру города.
А вот в разнице зарплаты самого, пожалуй, высокооплачиваемого руководителя – муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования – «Волжский институт экономики, педагогики и права» - и работников вуза нарушений аудиторы не нашли. Ректор вуза Галина Ушамирская, депутат Волжской гордумы в месяц зарабатывала около 152,5 тысячи рублей, а средняя зарплата сотрудников вуза составляла 26,6 тысячи рублей. Превышения допустимой шестикратной разницы аудиторы не выявили.
Минимальной оказалась разница в уровнях зарплат руководителя МАУ «Волжский драматический театр» и работников этого учреждения. Так, директор зарабатывал всего лишь 26,7 тысячи рублей в месяц, а подчиненные – 17,3 тысячи рублей.
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