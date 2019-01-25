В Волгограде закуплено 55 новых единиц спецтехники для уборки улиц

Общество 25.01.2019 10:49
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25.01.2019 10:49
Автопарк муниципальной спецтехники Волгограда увеличили на 55 машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, закупленная техника уже второй день выходит на расчистку дорог от снега. В том числе, приобретено 11 комбинированных дорожных машин, две подметально-уборочных, 6 вакуумных уборочных машин, пять погрузчиков, грузовые самосвалы и тракторы-щетки. Часть техники предназначена для районных коммунальных служб. Машины являются универсальными, поэтому смогут работать и в теплое время года.
С раннего утра новые снегоуборочные машины уже работают на улицах Кирова, Рабоче-Крестьянской, Елецкой, проспекте Ленина и других. Подметально-вакуумные машины очищают от снега тротуары – к примеру, на проспекте Ленина, улице Коммунистической.
«Боевое крещение» новая дорожная техника прошла накануне во время снегопада. Всего на расчистку дорог в Волгограде вышло 115 машин. Только за первую половину дня в городе выпало порядка 10 мм осадков – почти треть месячной нормы.
Фото: "Городские вести".
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