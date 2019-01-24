Из-за снегопада в течение дня на трассах Волгоградской области будет сложная обстановка





Снегопад, начавшийся сегодня утром на территории Волгоградской области, осложнил ситуацию на федеральных трассах, сообщает ИА «Высота 102». Снег с низовой метелью наблюдается в районе дорог Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сейчас на федеральных трассах региона дежурит более 77 единиц спецтехники, общий резерв составляет 159 специализированных дорожных машин. Производится, прежде всего, очистка проезжей части от снега.

Согласно прогнозу Гидрометцентра и информации со спутниковых метеосистем, снегопад будет продолжаться в течение всего дня.