Из-за снегопада в течение дня на трассах Волгоградской области будет сложная обстановка

Общество 24.01.2019 10:20
1505 1
24.01.2019 10:20
Снегопад, начавшийся сегодня утром на территории Волгоградской области, осложнил ситуацию на федеральных трассах, сообщает ИА «Высота 102». Снег с низовой метелью наблюдается в районе дорог Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сейчас на федеральных трассах региона дежурит более 77 единиц спецтехники, общий резерв составляет 159 специализированных дорожных машин. Производится, прежде всего, очистка проезжей части от снега.
Согласно прогнозу Гидрометцентра и информации со спутниковых метеосистем, снегопад будет продолжаться в течение всего дня.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49630 5
29.12.2018 16:32
29717 2
19.01.2019 13:34
25749 0
На трассе Сызрань - Саратов - Волгоград ограничили движение транспорта из-за плохой видимости24.01.2019 13:04
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуям24.01.2019 12:30
«Управление отходами-Волгоград» за ежедневную уборку своих офисов заплатит 1 млн рублей24.01.2019 12:28
Совет старейшин прошлого века при администрации Волгограда распустили официально24.01.2019 12:20
В Волгограде казаки помолились о невинно убиенных большевиками собратьях24.01.2019 11:05
В Волгоградской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов в районе Камышина24.01.2019 10:49
В Волгоградской области пассажирским перевозчикам рекомендовали воздержаться от рейсов из-за метели24.01.2019 10:32
Миллиардер заплатит миллион за покрашенные автомобили около стадиона «Волгоград Арена»23.01.2019 21:09
«Народный контроль» выявил сотню нарушений правил пожарной безопасности в торговых центрах России23.01.2019 19:32
В Волгоградской области 94-летней защитнице Сталинграда вручили памперсы под видеокамеры23.01.2019 17:41
Почти шесть десятков кандидатов хотят стать начальниками в мэрии Волгограда23.01.2019 17:04
Бьются каждый день: ответственных за состояние трассы в Волгоградской области привлекут по статье23.01.2019 15:43
Арбитражный суд Москвы поддержал волгоградскую «Память» в споре с ФАС России23.01.2019 15:27
Депутаты Волгоградской облдумы сорвали заседание комиссии по этике23.01.2019 14:35
Чиновники три года не замечают «буйное» кафе в центре Волгограда23.01.2019 14:00
Реклама