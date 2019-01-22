Общество

Дом охотника стал "яблоком раздора" между общественниками и районной властью в Волгоградской области

Общество 22.01.2019 14:19
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22.01.2019 14:19


Общественная организация "Волгоградское областное общество охотников и рыболовов" отсудило комплекс зданий Дома охотника у администрации Чернышковского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, районная администрация пыталась обжаловать это решение, но безуспешно - решение Чернышковского районного суда Волгоградской области от 23 октября 2018 года оставлено без изменений.
По материалам дела, общественники и администрация одновременно заявили право собственности на объекты недвижимости – здание Дома охотника общей площадью 72,3 кв.м и здание Дома охотника общей площадью 50,6 кв.м. "Волгоградское областное общество охотников и рыболовов" утверждало, что в соответствии с техническим паспортом от 26 апреля 2006 года является законным владельцем спорных объектов недвижимости, возведенных в 1975 году на средства истца с целью последующего использования и владения в соответствии с действующим на тот период законодательством. Государственная регистрация права не совершалась. Указанные объекты недвижимости с 28 июля 2017 года значатся бесхозяйными, не имеющими собственника или собственник которых не известен. В свою очередь администрация Чернышковского района просила признать право муниципальной собственности на спорные объекты недвижимости. Требования мотивировала тем, что здания Дома охотника являются бесхозяйными, находятся на стадии разрушения, ремонт и содержание объектов и прилегающей территории никем не осуществляется. 
В суде установлено, что указанные объекты недвижимости расположены на земельном участке, который предоставлен "Волгоградскому областному обществу охотников и рыболовов" в аренду на 49 лет. Спорные здания, действительно, были построены общественной организацией более 40 лет назад на основании решений исполкома Чернышковского районного Совета депутатов трудящихся. Возведены два здания были для Балабановского заказника (в настоящее время – охотхозяйство "Нижнегнутовское"). Апелляционная инстанция приняла во внимание тот факт, что "Волгоградское областное общество охотников и рыболовов" в течение долгого времени непрерывно, открыто и добросовестно фактически владеет и пользуется спорным недвижимым имуществом как своим собственным.

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