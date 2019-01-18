Общество

"Аэрофлот" из-за погоды отменил рейс из Москвы в Волгоград

Общество 18.01.2019 17:08
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18.01.2019 17:08


Авиакомпания "Аэрофлот" отменила более двух десятков рейсов 18 и 19 января из-за неблагоприятных погодных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт перевозчика, в списке отмененных есть рейс из Москвы в Волгоград 18 января, а также вылет 19 января из Волгограда в столицу. Всего, согласно информации на сайте компании, отменены 26 рейсов, половина из которых должна была вылететь из столичного аэропорта, другие — приземлиться в "Шереметьево".
На сайте аэропорта Волгограда уточняется, что 19 января отменен рейс из Москвы с временем прибытия в 2:05, а также вылет в столицу в 3:10.

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