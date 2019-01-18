"Аэрофлот" из-за погоды отменил рейс из Москвы в Волгоград





Авиакомпания "Аэрофлот" отменила более двух десятков рейсов 18 и 19 января из-за неблагоприятных погодных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт перевозчика, в списке отмененных есть рейс из Москвы в Волгоград 18 января, а также вылет 19 января из Волгограда в столицу. Всего, согласно информации на сайте компании, отменены 26 рейсов, половина из которых должна была вылететь из столичного аэропорта, другие — приземлиться в "Шереметьево".

На сайте аэропорта Волгограда уточняется, что 19 января отменен рейс из Москвы с временем прибытия в 2:05, а также вылет в столицу в 3:10.



