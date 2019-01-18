Общество 18.01.2019 17:24
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18.01.2019 17:24
В Волгоград с инспекцией работы ООО «Управление отходами-Волгоград» прибыли представители руководства управляющей компании «Лидер» и АО «Управление отходами», дочерней структуры УК. Как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время в городе-герое находятся заместитель генерального директора руководителя дирекции по корпоративному управлению Вячеслав Некрасов и президент совета директоров АО «Управление отходами» Дмитрий Рабышев.
Видимо, только визит руководства cподвиг представителей ООО «Управление отходами-Волгоград» признать свои ошибки. Если еще 15 января врио гендиректора «Управление отходами-Волгоград» Алексей Савенков после заседания Общественной палаты Волгоградской области заверял журналистов, что у регоператора нет проблем с контейнерами, а в мусорном коллапсе виноваты предшественники компании, то уже сегодня тон заявлений изменился. Так, из сообщения пресс-службы ООО «Управление отходами-Волгоград» следует, что «регоператор совершил достаточно просчётов на стадии проектирования своей деятельности, ряд данных не были должным образом верифицированы». А данные по необходимому контейнерному парку, как выяснилось, нуждаются в серьезной корректировке.
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