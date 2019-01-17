В Волгограде ремонт переезда на Тулака продлится до весны

Общество 17.01.2019 16:50
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17.01.2019 16:50
Ремонт железнодорожного переезда на Тулака будет окончен к 1 марта этого года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Специалистами Волгоградской дистанции пути будет выполнено обследование технического состояния железнодорожного полотна, а также ремонт резинокордового покрытия, необходимого для безопасного пропуска автотранспорта через железнодорожные пути. Объезд возможен по улицам Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую.
Напомним, закрытие переезда вызвало недовольство у волгоградцев, которые живут в районе Тулака из-за того, что приходилось тратить много времени на его объезд. При этом, напомним, до открытия прокола на Тулака волгоградцев злили длинные очереди из автомобилей, которые собирались перед закрытым на время движения поездов переездом.
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