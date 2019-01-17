Успехи Волгоградской области запечатлеют в бумаге и флэшках

Общество 17.01.2019 12:24
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17.01.2019 12:24
Поти 1 миллион 200 тысяч рублей потратит фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» на отбор организации, которая выполнит работу о том, что было, что есть и что будет в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая закупка размещена на сайте фонда и обозначена как «изготовление информационно-просветительских материалов, посвященных основным итогам, задачам и приоритетам социально-экономического развития Волгоградской области". Брошюра форматом А5 и объемом не более 95 страниц и тиражом в 5080 экземпляров должна быть изготовлена из качественной бумаги и иметь определенное содержание. В частности, в ней должны быть описаны такие объекты, как храм св. Александра Невского, прокол на Тулака, пойма реки Царицы, рокадная дорога, набережная, аэропорт, второй пусковой комплекс моста через Волгу, «Химпром», Волгоградский алюминиевый завод, ЦУМ, ГДЮЦ, дорожная сеть, объездная дорога и т.д. Также в брошюре должны найти отражение приоритеты отраслей экономики, например, инвестиционная активность, развитие агропромышленного комплекса, комплексное благоустройство муниципальных образований, развитие социальной сферы, включая здравоохранение, социальную политику, экологию, культуру. Еще одно требование к содержанию – описание приоритетных проектов Волгоградской области в сфере повышения доступности медицинской помощи, комплексную систему обращения с отходами, реконструкцию волгоградского аэропорта и т.д.
Вероятно, брошюры планируется вручать в качестве подарка. Так, к книжкам должны прилагаться папка-карман под флеш-карту в количестве 2 тысяч штук и папка-карман без кармашка в количестве 540 штук. На электронные носители фонд готов потратить еще 780 тысяч рублей. Планируется закупить 2 тысячи флэшек.
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