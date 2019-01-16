Улицы Волгограда превратились в каток под водой





Из-за резких перепадов температуры тротуары и дворы Волгограда превратились в каток под водой. Передвижение по городу крайне опасно: главное сейчас для каждого пешехода - дойти из пункта «А» в пункт «Б» живым и невредимым. Многие тротуары в городе по-прежнему не обработаны, сложная ситуация и во дворах. Между тем, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, накануне в Волгограде проверили качество придомовых территорий во всех районах города. Рейды прошли в понедельник, а во вторник специалисты проверили, как устраняются выявленные нарушения.









Как показали результаты первичной проверки, от снега и наледи обработаны пешеходные дорожки и входные группы во дворах рядом с 4373 многоквартирными домами, территории у 909 домов находятся в неудовлетворительном состоянии. В течение суток нарушения устранили только на территории возле 64 МКД. Сегодня комиссия проведет еще одну проверку - в отношении компаний, которые не устранят нарушения, проигнорировав замечания во второй раз, контролирующие органы составят протокол об административном правонарушении и выпишут штраф.



