Под Волгоградом впервые проведут показные летные учения

Общество 14.01.2019 10:31
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14.01.2019 10:31
Показные летно-тактические учения для командного состава авиационного соединения 4-ой армии ВВС и ПВО впервые пройдут на базе авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО. В ходе показных занятий будут выработаны единые методики проведения летно-тактических учений и проверок боеготовности соединения, порядок взаимодействия с мотострелковыми подразделениями и воинскими частями, подразделений армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО при выполнении различных учебно-боевых задач. Кроме того, в ходе показных учений офицерам покажут действия авиационного звена в составе группировки войск по уничтожению условного противника.
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