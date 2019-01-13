Общество 13.01.2019 14:26
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13.01.2019 14:26
Сумму в размере 650 тысяч рублей выплатит администрация детского сада, расположенного в городе Волжском, родителям покалеченного ребенка в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда. Ранее Волжский городской суд постановил выплатить родителям мальчика миллион рублей, но это решение было обжаловано в апелляционной инстанции, которая в итоге сумму снизила.
По материалам дела, в январе 2018 года ребенок, который посещал ясельную группу, получил тяжкий вред здоровью во время пребывания в детском саду. В результате несчастного случая у мальчика были диагностированы телесные повреждения в виде раны в области лба, сотрясение головного мозга, перелом большеберцовой кости и малоберцовой кости правой голени. Установлено, что травмы были получены по вине сотрудников детсада, которые данное обстоятельство признали. Родители заявили иск о компенсации морального вреда в пользу их мальчика на полмиллиона рублей, а также по 250 тысяч рублей каждому из родителей. Эти требования были удовлетворены, но администрация детского сада и администрация города Волжского подали апелляционные жалобы. Ответчики настаивали на более скромных выплатах – 100 тысяч рублей ребенку и по 25 тысяч рублей родителям, заявляя, что постановленные судом выплаты завышены и несоразмерны причиненному вреду.
Прокурор Волжского просил оставить решение городского суда без изменения. Рассмотрев все материалы дела, суд посчитал возможным снизить сумму моральной компенсации родителям – до 75 тысяч рублей каждому. В остальной части решение осталось неизменным.
Примечательно, что первоначально в отношении воспитателя детсада было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Однако в июне 2018 года уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
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