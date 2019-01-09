Метровые сосульки угрожают свалиться на головы жильцов дома в Волгограде

Общество 09.01.2019 16:50
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09.01.2019 16:50
Резкое похолодание в Волгограде обернулось образованием сосулек на крышах многоквартирных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пятиэтажки по улице Титова, 32, гигантские сосульки нависли над их домом ещё до наступления праздников. Льдины, больше метра в длину, продолжают «украшать» дом. Однако управляющая компания не торопится устранять проблему, а решила лишь оградить опасную территорию лентой. Причем другие опасные участки крыши не ограждены.
По сей день люди вынуждены заходить в подъезд, задирая голову вверх. Стоит отметить, что такая же ситуация наблюдается на многих улицах Краснооктябрьского района: Хользунова, Таращанцев, Депутатской, Маршала Ерёменко. В ближайшие выходные ожидается потепление и на первый взгляд безобидная проблема может привести к человеческим жертвам.
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