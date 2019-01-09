В Волгоградской области речпорт приостановил отгрузку зерна

Общество 09.01.2019 10:21
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09.01.2019 10:21
Калачевский районный суд на 10 дней приостановил работу ООО «Калачевский речной порт». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, такое решение было принято по заявлению ведомства. Поводом для этого стали выявленные нарушения в работе речпорта. Так, специалисты ведомства обнаружили просыпанное зерно пшеницы около складского помещения, а также на площадке от складского помещения до причальной стенки на территории ООО «Калачевский районный порт». При этом зерно грузилось на теплоходы открытым способом, что не исключало попадание подкарантинной продукции на водную поверхность. А при отборе проб пшеницы был обнаружен сорняк – горчак ползучий. Решение о приостановке отгрузки зерна в Калачевском речпорту вступило в законную силу.
Фото сайта ООО "Калачевский речной порт".
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