Общество

Волгоградцы пожелали своим землякам "всего побольше"

Общество 01.01.2019 10:43
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01.01.2019 10:43


Что ждут волгоградцы в 2019-ом году? Горожане пожелали своим землякам того, что хотят и для себя. 
Подробнее - в сюжете ИА "Высота 102".


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