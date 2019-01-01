Волгоградцы пожелали своим землякам "всего побольше"

Общество 01.01.2019 10:43
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01.01.2019 10:43
Что ждут волгоградцы в 2019-ом году? Горожане пожелали своим землякам того, что хотят и для себя.
Подробнее - в сюжете ИА "Высота 102".
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