Елка из супермаркета или леса: волгоградцы назвали «за» и «против»

Общество 30.12.2018 10:27
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30.12.2018 10:27
Елочка или сосна в этом году станут, по традиции, главными атрибутами наступающего Нового года, украшением и олицетворением всеми любимого праздника. Что выбирают волгоградцы – искусственные или натуральные деревья – журналисты ИА «Высота 102» спросили об этом горожан.
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