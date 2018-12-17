Общество

В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей за дырки на крыше

Общество 17.12.2018 15:39
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17.12.2018 15:39


УК «ЖКХ Дзержинского района» оштрафована на 250 тысяч рублей за текущие крыши. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, с жалобами в ведомство обратились жильцы квартир верхних этажей многоквартирных домов № 30А по ул. Землячки № 175 по пр. Жукова. Доводы собственников подтвердились. При осмотре кровельного покрытия многоквартирного дома № 30А по ул. Землячки в границах квартиры № 50 были установлены участки истертостей, прогибов верхнего слоя, вздутий, отслоения примыканий кровельного покрытия к оголовкам дымовентканалов и парапету. Также обнаружены участки повреждения бетонного слоя парапетных плит с оголением арматуры.
Обследованием кровли многоквартирного дома № 175 по пр. Жукова в г. Волгограде в границах квартиры № 40 выявлены участки истертостей, прогибов и растрескиваний верхнего слоя, отслоения примыканий кровельного покрытия к парапету, а также сквозное отверстие в месте прохождения телевизионной антенны.
Установленные проверкой повреждения и неисправности кровель многоквартирных домов № 30А по ул. Землячки, № 175 по пр. Жукова в г. Волгограде указывали на несоблюдение управляющей организацией ООО "УК "ЖКХ Дзержинского района Волгограда" лицензионных требований, касающихся обеспечения надлежащего технического состояния общего имущества в домах.
Инспекцией в отношении управляющей организации ООО "УК "ЖКХ Дзержинского района Волгограда" был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ – за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Мировой судья назначил УК «ЖКХ Дзержинского района» крупный штраф. 

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