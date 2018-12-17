В гости к «Сказке»: в волгоградском парке поселилась Баба Яга





Фигуры персонажей из известных русских сказок начали устанавливать в парке с аналогичным названием в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в парке «Сказка» уже собралась приличная компания – Баба Яга, Серый Волк, Красная Шапочка, Лиса и Колобок, Кот в сапогах, Иван Царевич.









Фигуры высотой почти с человеческий рост пока даже не освобождены от упаковки, но уже вызывают интерес у горожан, в том числе и у взрослых.









Напомним, реконструкция сквера «Сказка» около волгоградского ТЮЗа началась осенью этого года. Здесь были высажены новые деревья, планируется оборудовать новый фонтан, установить детские площадки с аттракционами и новое освещение.















