В Волгограде банк оштрафовали за незаконную комиссию





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области привлекло АО "Коммерческий банк ДельтаКредит" к административной ответственности за обман потребителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении, банк оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что выставил клиенту комиссионный платеж в сумме 8 тысяч рублей за досрочное погашение кредита.

Предъявление комиссии банк мотивировал тем, что потребитель уведомил о досрочном погашении кредита в срок более короткий по сравнению с кредитным договором. Однако анализ кредитного договора показал, что в нем не предусмотрено взимание такой платы за досрочное погашение кредита. Кроме того, указанная комиссия была рассчитана банком с применением тарифов, которые были утверждены уже после заключения договора с потребителем, никаких дополнительных соглашений с ним не заключалось, действий, свидетельствующих о согласии с условием о взимании комиссии за досрочное погашение кредита, он не совершал. Банк был не вправе в одностороннем порядке увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям.

Постановление об административном наказании банком было обжаловано, но решением арбитражного суда Волгоградской области оно оставлено в силе.



