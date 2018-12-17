Общество

В Волгограде банк оштрафовали за незаконную комиссию

Общество 17.12.2018 10:17
698 1
17.12.2018 10:17


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области привлекло АО "Коммерческий банк ДельтаКредит" к административной ответственности за обман потребителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении, банк оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что выставил клиенту комиссионный платеж в сумме 8 тысяч рублей за досрочное погашение кредита.
Предъявление комиссии банк мотивировал тем, что потребитель уведомил о досрочном погашении кредита в срок более короткий по сравнению с кредитным договором. Однако анализ кредитного договора показал, что в нем не предусмотрено взимание такой платы за досрочное погашение кредита. Кроме того, указанная комиссия была рассчитана банком с применением тарифов, которые были утверждены уже после заключения договора с потребителем, никаких дополнительных соглашений с ним не заключалось, действий, свидетельствующих о согласии с условием о взимании комиссии за досрочное погашение кредита, он не совершал. Банк был не вправе в одностороннем порядке увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям. 
Постановление об административном наказании банком было обжаловано, но решением арбитражного суда Волгоградской области оно оставлено в силе.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
26056 14
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов
16.12.2018 12:32
30093 0
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22714 0
Общество
17.12.2018 08:23
Общество 17.12.2018 08:23
689 14 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2018 17:04
Общество 16.12.2018 17:04
6175 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2018 12:32
Общество 16.12.2018 12:32
30093 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2018 11:59
Общество 16.12.2018 11:59
3092 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2018 09:23
Общество 16.12.2018 09:23
3943 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2018 06:12
Общество 16.12.2018 06:12
1498 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 18:01
Общество 15.12.2018 18:01
6022 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 15:38
Общество 15.12.2018 15:38
2436 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 13:30
Общество 15.12.2018 13:30
12253 16 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 12:19
Общество 15.12.2018 12:19
5188 30 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 11:51
Общество 15.12.2018 11:51
18917 30 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 10:53
Общество 15.12.2018 10:53
2676 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 10:32
Общество 15.12.2018 10:32
1009 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.12.2018 09:15
Общество 15.12.2018 09:15
5124 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.12.2018 21:41
Общество 14.12.2018 21:41
3655 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:06
Житель Волгоградской области 15 лет хранил найденные в поле боеприпасыСмотреть фотографии
10:45
«Лучший по профессии» электросварщик трудится на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде разыскивают женщину с желтыми волосамиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде банк оштрафовали за незаконную комиссиюСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде главу фирмы по ремонту судов обвиняют в неуплате налоговСмотреть фотографии
08:25
«В Телетрейд Групп всё прозрачно и надёжно» — сёстры ШероновыСмотреть фотографии
08:23
«Центр управления» комфортной городской средой создается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
В Краснослободске Волгоградской области более 40 домовладений попали в «зону бешенства»Смотреть фотографии
14:47
Строителю шоссе Авиаторов в Волгограде суд «вернул» 14 млн рублейСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области селяне примерили роль журналистов на пресс-конференции Путина Смотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссовСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде мужчина решил подзаработать ночью: угнал маршрутку и вышел в рейсСмотреть фотографии
10:53
На заснеженной трассе в Волгоградской области женщина-пассажир погибла на встречке
09:23
Волгоградцы встали на лыжиСмотреть фотографии
07:12
Жителя Волгоградской области осудили за наркотические и огнестрельные «находки»Смотреть фотографии
18:57
Новогодние чудеса в Волгоградском цирке начинаются: такое пропустить нельзяСмотреть фотографии
18:40
«Он умер от болезни, от которой не умирают»: следователи выясняют обстоятельства смерти пациента в волгоградской больницеСмотреть фотографии
18:01
На федеральных трассах в Волгоградской области ждут ухудшения погодыСмотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области военнослужащие впервые напишут исторический диктантСмотреть фотографии
13:30
Глава МВД по Волгоградской области взял под личный контроль ситуацию в дачном обществе "Металлург"Смотреть фотографии
13:29
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолетеСмотреть фотографии
12:19
Волгоградцев беспокоят подорожавшие яйцаСмотреть фотографии
11:51
Депутат помог волгоградской пенсионерке: подарил старые ржавые батареи Смотреть фотографии
10:53
Федеральная трасса в Волгоградской области приняла месячную норму снегаСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области снегопад не дал увидеть водителю школьника на дорогеСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде за ночь с дорог убрали 80 тонн снегаСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцев зовут в поликлиники рядом с домомСмотреть фотографии
21:41
В Волгограде на уборку улиц от снега вышли десятки спецмашинСмотреть фотографии
20:59
Снегопад осложнил ситуацию на трассе Сызрань-Саратов-ВолгоградСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: На ВМК - банкроте «Красный Октябрь» нашли силы отметить юбилейCмотреть видео
Реклама
Реклама
 