Квартира многодетной семьи в Волгограде превратилась в газовую камеру из-за бездействия коммунальщиков
Общество 17.12.2018 11:55
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17.12.2018 11:55
Квартира многодетной матери из Волгограда Татьяны Шамаевой вновь оказалась в центре судебного спора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, повод для очередного судебного разбирательства остался тем же – жить в квартире №4 в доме №5 по ул. Закавказской в Кировском районе Волгограда невозможно из-за неработающей вентиляции. Квартира принадлежит Татьяне Шамаевой с 2014 года, однако она больше напоминает «газовую камеру» - из-за забитой вентиляции пары угарного газа возвращаются в комнату и могут привести к гибели тех, кто там находится. Поэтому жить в ней невозможно. Еще в 2016 году вступившим в законную силу решением суда МБУ «Жилищное хозяйство Кировского района» обязали отремонтировать вентиляционный вход. Однако два года районные власти тянули с исполнением решения суда. И дотянули, подав иск на «Муниципальную управляющую компанию», которой МБУ передало данный дом в управление весной этого года. Арбитражный суд Волгоградской области признал, что, действительно, именно УК должна привести вентиляционную вытяжку в соответствии с техническими нормами и сделать ее безопасной. Впрочем, в ООО «МУК» не согласились с данным решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции, которая еще не рассматривала жалобу управляющей компании. И когда в квартире все-таки можно будет жить, по-прежнему остается неясным.
Напомним, Татьяна Шамаева принимала активное участие в голодовке многодетных матерей в Волгограде, когда губернатором Волгоградской области был Сергей Боженов. К слову, такая же опасная ситуация из-за неработающей вытяжки сложилась и в другой квартире - в доме №9 по ул. Кузнецова. Там уже отравилась семья угарным газом. Но пока жильцы, вынужденные обитать в "газовой камере", не могут добиться от управляющей компании отремонтировать вентиляционное отверстие и спасаются тем, что залепили смертельно опасную дыру скотчем.
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