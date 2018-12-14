Любители покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге теперь могут предаться своему увлечению в любую погоду и даже при отсутствии снега на улице. В парк-клубе «Бобры» 16 декабря начинает свою работу современный горнолыжный курорт с учебным всепогодным склоном и подъемниками, катком, оборудованной хоккейной площадкой.

«Парк-клуб «Бобры» подготовил все необходимые условия для круглогодичного отдыха волгоградцев, – сообщил ИА «Высота 102» главный администратор Владимир Кузнецов. – Сейчас мы завершаем подготовку прокатного оборудования для игры в хоккей и катания на сноуборде, лыжах и тюбингах. Жителей города ждет большой сюрприз — мы завершили монтаж и уже запустили в работу снегогенератор, который позволит обеспечить снег на склоне в любую погоду». подготовил все необходимые условия для круглогодичного отдыха волгоградцев, – сообщил ИА «Высота 102» главный администратор Владимир Кузнецов. – Сейчас мы завершаем подготовку прокатного оборудования для игры в хоккей и катания на сноуборде, лыжах и тюбингах. Жителей города ждет большой сюрприз — мы завершили монтаж и уже запустили в работу снегогенератор, который позволит обеспечить снег на склоне в любую погоду».

Организаторы позаботились и о комфорте – к услугам гостей отапливаемые кафе, раздевалки с душем, современные тёплые санузлы, в кафе — уникальные блюда на углях и самые вкусные напитки на любой вкус.





Парк-клуб предлагает разнообразный отдых. К примеру, для любителей конных прогулок открылся прокат коней.





Здесь есть и комплексное обучение, и разовый прокат. Изюминка конного комплекса — прекрасный фаэтон, на котором можно прокатиться всей семьей.









Любители мото-техники, взрослые и дети от 6 лет, могут «оседлать» квадроциклы.









Буквально несколько дней назад организаторы переформатировали для них трассу, сделали ее более интересной, безопасной и скоростной.

Парк-клуб «Бобры» открылся в 2018 году на левом берегу Волги на съезде с моста в сторону одноименного хутора. Он включает в себя несколько пляжных зон, три кафе разного формата, детские площадки и бассейн. Парк-клуб получил большую славу среди волгоградцев и гостей города, как самая современная площадка для летнего отдыха. Теперь Парк-клуб — круглогодичная площадка для массового отдыха жителей Волгограда и области.





Режим работы: ежедневно с 8 утра до 18.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — до 20.00.

Как добраться?

Съезд с «танцующего моста» на хутор Бобры, парк-клуб расположен сразу за мостом вниз по течению Волги. Телефон для информации и брони услуг — 8(8442)600-195.



