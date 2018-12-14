Общество

В Волгограде открывается первый горнолыжный курорт с искусственным снегом

Общество 14.12.2018 18:50 Реклама
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14.12.2018 18:50

  Любители покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге теперь могут предаться своему увлечению в любую погоду и даже при отсутствии снега на улице. В парк-клубе «Бобры» 16 декабря начинает свою работу современный горнолыжный курорт с учебным всепогодным склоном и подъемниками, катком, оборудованной хоккейной площадкой.
  «Парк-клуб «Бобры»  подготовил все необходимые условия для круглогодичного отдыха волгоградцев, – сообщил  ИА «Высота 102» главный администратор Владимир Кузнецов. – Сейчас мы завершаем подготовку прокатного оборудования для игры в хоккей и катания на сноуборде, лыжах и тюбингах. Жителей города ждет большой сюрприз — мы завершили монтаж и уже запустили в работу снегогенератор, который позволит обеспечить снег на склоне в любую погоду». 
  Организаторы позаботились и о комфорте – к услугам гостей отапливаемые кафе, раздевалки с душем, современные тёплые санузлы, в кафе — уникальные блюда на углях и самые вкусные напитки на любой вкус. 

  Парк-клуб предлагает разнообразный отдых. К примеру, для любителей конных прогулок открылся прокат коней.
 

 
  Здесь есть  и комплексное обучение, и разовый прокат. Изюминка конного комплекса — прекрасный фаэтон, на котором можно прокатиться всей семьей. 

 

Любители мото-техники, взрослые и дети от 6 лет,  могут «оседлать» квадроциклы. 


 
  Буквально несколько дней назад организаторы переформатировали для них трассу, сделали ее более интересной, безопасной и скоростной.
  Парк-клуб «Бобры» открылся в 2018 году на левом берегу Волги на съезде с моста в сторону одноименного хутора. Он включает в себя несколько пляжных зон, три кафе разного формата, детские площадки и бассейн. Парк-клуб получил большую славу среди волгоградцев и гостей города, как самая современная площадка для летнего отдыха. Теперь Парк-клуб — круглогодичная площадка для массового отдыха жителей Волгограда и области.

Режим работы: ежедневно с 8 утра до 18.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — до 20.00. 
Как добраться? 
Съезд с «танцующего моста» на хутор Бобры, парк-клуб расположен сразу за мостом вниз по течению Волги. Телефон для информации и брони услуг — 8(8442)600-195.

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