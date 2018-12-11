Общество 11.12.2018 12:18
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11.12.2018 12:18
Памятные знаки «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области» от имени губернатора региона Андрея Бочарова сегодня вручены представителям редакции ИА «Высота 102» - пятерым журналистам и оператору. Отмечен вклад информагентства в освещение событий мирового масштаба, проходивших на территории Волгограда летом уходящего года. Творческий коллектив информагентства всегда держал руку на пульсе самых интересных новостей, связанных с многолетней подготовкой региона к приему матчей Кубка мира по футболу. А в дни, когда на «Волгоград Арене» проходили игры группового этапа, журналисты и операторы ИА «Высота 102» вместе с коллегами из других СМИ работали практически круглосуточно и готовили интереснейшие видеоматериалы обо всем, что происходило в городе - от самих матчей до калейдоскопа гостей, которые прибыли на берега Волги. Как итог - миллионы просмотров в YouTube и благодарности многочисленных пользователей, в том числе, из-за рубежа. Зрители и читатели информагентства оценили материалы:
Волгоград принял 4 матча группового этапа ЧМ -2018 по футболу. 18 июня на «Волгоград Арене» играли сборные Англии и Туниса, 22 июня Нигерия встретилась с Исландией, 25 июня Саудовская Аравия противостояла Египту, и 28 июня матч сыграли сборные Японии и Польши. В общей сложности в дни игр волгоградский стадион принял более 160 тысяч человек, а площадку фестиваля болельщиков на Центральной набережной посетили свыше 600 тысяч человек. С тем, что это было незабываемо согласятся все, кто так или иначе стал свидетелем большого футбольного праздника.
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