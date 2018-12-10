Общество 04.12.2018 13:22
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04.12.2018 13:22
В Волгограде объявлен конкурс на соискание премий города-героя в 2019 году. Оценивать вклад волгоградцев будут в двух областях - литературы и искусства, а также образования, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные на сайте мэрии документы. Работы кандидатов должны быть общепризнанными, отличаться новизной и оригинальностью в конкретной сфере. Например, в сфере образования это может быть разработанный волгоградскими авторами учебник. Немаловажным критерием при отборе победителей будет внесенный вклад в культуру города и развитие образования. Конкурсные работы должны быть обнародованы не менее чем за год до окончания приёма заявок. Также не удастся выдвинуть свою работу индивидуальным деятелям. Все заявки должны быть представлены от соответствующих коллективов, творческих объединений, научных советов образовательных учреждений. Всего предусмотрено две премии по 150 тысяч рублей.
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