Грозовой ливень с ураганом пообещали волгоградцам 12 мая

В Волгоградской области 12 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

- В отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в оперативном ежедневном прогнозе ЧС.

Метеорологи также прогнозируют южный ветер 8-13 м/с, с порывами 15-20 м/с, а при грозах - до 20-25 м/с. Температура воздуха: ночью +11...+16º, местами до + 6º; днем +19...+24º, местами до +28º.

Напомним, что два дня подряд региональное МЧС рассылало экстренное предупреждение о непогоде. В Волгограде 11 и 12 мая прошел сильный ливень, в некоторых районах с градом. Гидрометцентр России продлил оранжевый уровень погодной опасности для Волгоградской области до 23:00 мск 12 мая.





