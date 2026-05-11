Бастрыкин ждет доклад об отсутствии воды в селе под Волгоградом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на видеообращение жителей Ленинского района Волгоградской области, которые пожаловались на отсутствие водоснабжения. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в Следкоме.

- По словам жителей Ленинского района, на протяжении продолжительного времени у них отсутствует водоснабжение, при этом местные власти бездействуют. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное по ст. 293 УК РФ (халатность), - говорится в сообщении.

О результатах расследования главу СКР проинформирует руководитель следственного управления СК России по Волгоградской области Василий Семенов.

