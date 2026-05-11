Волгоградцам рассказали, какой пароль хакерам будет не по зубам

Специалисты по кибербезопасности советуют творчески подходить к созданию паролей для своих сервисов. Самый лучший пароль тот, который не связан с личной информации, не является массовым, простым и повторяющимся на разных сайтах и приложениях.

- Даже самый надежный сервис не сможет защитить аккаунт, если человек использует простой пароль или один и тот же пароль для всех сайтов. Кибермошенники активно используют базы утечек и автоматически проверяют одинаковые комбинации на разных ресурсах: от соцсетей до банковских приложений, - считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Эксперт по кибербезопасности Николай Долгов в «Вечерней Москве» рассказал, что нужно забыть про следующие комбинации паролей, так как они откровенно слабые. Это 123456, password, admin, qwerty, даты рождения, имена детей, клички домашних животных и простые комбинации вроде qwerty123.

Также нельзя повторять один и тот же пароль, даже если он сложный, в нескольких сервисах, так в случае «утечки» они станут легкой добычей злоумышленников.

Для важных сервисов, советует эксперт, нужно придумать уникальный пароль примерно в 12-14 символов. Также нужно пользоваться двухфакторной аутентификацией.





