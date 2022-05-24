Общество

Орудия труда периода неолита нашли на стоянке древнего человека под Волгоградом

Общество 24.05.2022 20:37
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24.05.2022 20:37



Раскопки стоянки древнего человека во Фроловском районе Волгоградской области увенчались успехом. Как сообщили в облкультнаследия, археологи нашли порядка 1200 древних артефактов, которые относятся к периоду неолита (7-5 тысячелетие до н.э.).
- Весь материал поднят с поверхности, кроме того, проведены шурфовочные работы для определения границ распространения каменного материала. Сам памятник находится на начальной стадии изучения, - пояснил заведующий сектором археологии музея-заповедника «Старая Сарепта» Станислав Ремизов. 



Предварительное количество находок составляет 1200 предметов, что позволяет внести стоянку в список памятников каменного века с наибольшим количеством артефактов на территории Волгоградской области. Археологи обнаружили здесь преимущественно предметы из кремния — нуклеусы, отщепы, пластины, различные орудия труда. Находки указывают, что скорее всего люди жили здесь оседло.
Все обнаруженные артефакты пополнят коллекцию Волгоградского областного краеведческого музея.
На территории Волгоградской области расположено более 1200 памятников археологии - они зарегистрированы в едином государственном реестре. Ежегодно представители комитета совместно с сотрудниками ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры проводят их мониторинг. Только в прошлом году исследовано техническое состояние порядка 250 курганных могильников различных исторических периодов, определены их точные географические координаты. 
Фото: администрации Волгоградской области

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