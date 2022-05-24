Общество 24.05.2022 20:37
0
24.05.2022 20:37
Раскопки стоянки древнего человека во Фроловском районе Волгоградской области увенчались успехом. Как сообщили в облкультнаследия, археологи нашли порядка 1200 древних артефактов, которые относятся к периоду неолита (7-5 тысячелетие до н.э.).
- Весь материал поднят с поверхности, кроме того, проведены шурфовочные работы для определения границ распространения каменного материала. Сам памятник находится на начальной стадии изучения, - пояснил заведующий сектором археологии музея-заповедника «Старая Сарепта» Станислав Ремизов.
Предварительное количество находок составляет 1200 предметов, что позволяет внести стоянку в список памятников каменного века с наибольшим количеством артефактов на территории Волгоградской области. Археологи обнаружили здесь преимущественно предметы из кремния — нуклеусы, отщепы, пластины, различные орудия труда. Находки указывают, что скорее всего люди жили здесь оседло.
Все обнаруженные артефакты пополнят коллекцию Волгоградского областного краеведческого музея.
На территории Волгоградской области расположено более 1200 памятников археологии - они зарегистрированы в едином государственном реестре. Ежегодно представители комитета совместно с сотрудниками ВОНПЦ по охране памятников истории и культуры проводят их мониторинг. Только в прошлом году исследовано техническое состояние порядка 250 курганных могильников различных исторических периодов, определены их точные географические координаты.
Фото: администрации Волгоградской области
Реклама
В построенном по нацпроекту парке под Волгоградом снова устраняют дефекты24.05.2022 21:18
Общество 24.05.2022 21:18
Прокуратура отмечает выставкой в Волгограде три красивых юбилея24.05.2022 20:08
Общество 24.05.2022 20:08
В Волжском неделю разыскивают 16-летнюю школьницу24.05.2022 19:58
Общество 24.05.2022 19:58
«На такси дешевле»: жителей Волгограда шокировали суммы за проезд в новых троллейбусах24.05.2022 19:45
Общество 24.05.2022 19:45
Волгоградкам запретят оказывать помощь иностранцам в размножении24.05.2022 18:23
Общество 24.05.2022 18:23
Киквидзенский район хотят стереть с карты Волгоградской области24.05.2022 16:56
Общество 24.05.2022 16:56
Прокуратура присоединилась к проверке гибели школьника в Волгограде24.05.2022 15:28
Общество 24.05.2022 15:28
Орден Мужества вручили семье погибшего на Украине сержанта Гронова24.05.2022 15:17
Общество 24.05.2022 15:17
В Волгограде компенсацию за погребение увеличили на 539 рублей и 70 копеек24.05.2022 14:57
Общество 24.05.2022 14:57
Бочаров предложил превратить берег Волги в галерею под открытым небом24.05.2022 12:59
Общество 24.05.2022 12:59
В Волгограде новая лестница свяжет сквер с трамвайной линией24.05.2022 12:37
Общество 24.05.2022 12:37
МЧС назвало нормальным отжиг мусора рядом с домами жителей Городища24.05.2022 12:35
Общество 24.05.2022 12:35
Волгоградец получил 10 лет строгача за организацию нарколаборатории24.05.2022 12:01
Общество 24.05.2022 12:01
«А лето будет?»: в Волгоградской области снова ударили заморозки24.05.2022 10:39
Общество 24.05.2022 10:39
Рынок или магазин?: что хотят видеть волгоградцы на месте «СуперМАНа» в центре города24.05.2022 07:33
Общество 24.05.2022 07:33
Реклама