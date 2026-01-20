Сухой закон введут в Волгоградской области 25 января





В Волгограде и области 25 января, в День студенчества, запретят продажу спиртного. Эта мера действует в Волгоградской области на основании закона от 2019 года.

В этом году это будет первый день, когда в торговых точках региона нельзя будет приобрести алкоголь. Сухой закон в Волгограде и области помимо 25 января объявляется в День Последнего звонка в мае, 1 июня – в Международный день защиты детей, в День молодежи России в июне и 1 сентября –в День знаний.



Напомним, в Волгоградской области также сохраняется запрет на продажу спиртных напитков в общественных заведениях, за исключением лицензированных ресторанов и баров, с 23 часов вечера до 10 утра в МКД и на прилегающих территориях. Кроме того, в регионе продолжают действовать ограничения на реализацию алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах при входе со стороны подъездов.





