Волгоградцы накануне Рождества ожидают уникальный парад планет





Волгоградские астрономы готовятся к событию, которое в профессиональной среде называют поистине уникальным. Накануне Рождества ожидается парад планет, во время которого Венера, Марс и Солнце выровняются практически по одной линии.

- Солнечный парад планет, который сравнивают с Вифлеемской звездой, начнется в Рождество, - рассказывает волгоградский астроном-любитель Кирилл Егоров. – В этот момент Венера и Марс действительно будут очень близко относительно друг друга.

Несмотря на то, что новость о редком явлении тиражируют практически во всех астрономических сообществах, увидеть его «вживую» волгоградцам все же не удастся.

- Наблюдать сближение планет собственными глазами у нас не получится. Представьте – ослепляющее Солнце и близко к ней Венера и Марс, - продолжает основатель астроклуба в Волгограде. – По факту обе планеты находятся сейчас далеко за Солнцем. Венеру невооруженным глазом станет видно только с конца февраля, а Марс – с июня. Но из-за красивого названия и сравнения с Вифлеемской звездой предстоящее событие обрело такую популярность и активно растиражировалось.

По расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в этом тысячелетии сближение Марса и Венеры и Солнцем случится всего четыре раза: в январе 2026-го, в июне 2267-го, а также в декабрях 2324-го и 2623-го годов.

Фото из архива V102.ru