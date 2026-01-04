Беспилотники ВСУ обошли стороной Волгоградскую область





В ночь с 3 на 4 января в России очередной массированной атаке украинскими БПЛА подверглись Брянская и Курская области. По данным министерства обороны РФ над территорией Волгоградской области вражеские беспилотники в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО не перехватывались.

В общей сложности за прошедшую ночь над регионами России военными было уничтожено 90 украинских БПЛА самолетного типа.

Так, согласно утренней сводке МО РФ, 37 дронов ВСУ было сбито над территорией Брянской области, 22 – над Курской областью, по 11 – над Калужской и территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву.

Четыре вражеских беспилотника ликвидировано на Тульской областью, два – над Воронежской, по одному – над Ростовской, Орловской и Белгородской.

Ранее сообщалось, что угроза атаки БПЛА была объявлена в Волгоградской области глубокой ночью. Спустя три часа, утром 4 января, был объявлен отбой беспилотной опасности. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.