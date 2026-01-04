То снег, то дождь: в Волгограде за сутки потеплеет до +5 градусов





В Волгограде в течение ближайших суток ожидается резкая перемена погоды с потеплением до +5 градусов. Снежные осадки в региональной столице сменятся дождём.

По данным федеральных синоптиков, столбики уличных термометров в городе Волгограде начнут подниматься 4 января и достигнут максимального значения днём 5-го. При этом ожидается, что дождь будет идти и на протяжении всего воскресенья, и в понедельник.

Волгоградским водителям необходимо учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасного вождения. Стоит проявлять бдительность и пешеходам – на дорогах и пешеходных зонах возможно образование гололедицы.