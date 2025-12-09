В Городище разгребут 1,2 тыс. кубометров засекреченного мусора





В Городище Волгоградской области власти решили в канун новогодних праздников дать бой незаконным свалкам. 8 декабря муниципалитет объявил аукцион на ликвидацию злачных мест скопления отходов.

Согласно проектно-сметной документации, с улиц райцентра предстоит вывести 1,2 тыс. кубометров ТКО, КГО и строительного мусора. Сделать это подрядчику необходимо в рекордно сжатые сроки – всего за 5 дней.

Примечательно, что исполнитель будет отобран по итогу открытого аукциона, а участникам конкурса предлагается подписаться под контрактом «вслепую». В документации торгов не указано ни точное количество свалок, ни их адреса.

Отметим, муниципалитет рассчитывает отобрать победителя и подписать контракт во второй половине декабря 2025 года. На эти цели из бюджета выделено без малого 2 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»