Стоимость проезда в волгоградских электричках повысилась с 1 января

Новые расценки на проезд в пригородных поездах начали действовать с 1 января 2026 года. Единый тариф для АО «Волгоградтранспригород» составил 52,2 рубля – это на 6,2 рубля больше, чем было в 2025 году. Единый тариф, напомним, действует на маршрутах электричек, курсирующих в Волгограде и Волжском. Стоимость проезда в десятикилометровой зоне увеличилась до 26,1 рубля. При этом оплачивать поездки волгоградцы будут без учета копеек.

