В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных ограничений

В Волгограде возобновлена работа аэропорта. Действующий на протяжении всей ночи запрет на использование местного воздушного пространства был снят Росавиацией 14 ноября в 6:15.
- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводили для обеспечения безопасности полетов, - подчеркнул официальный представитель авиационного агентства.
Напомним, запрет был введён накануне в 20:53, одновременно с объявлением в Волгоградской области беспилотной опасности. Утром 14 ноября губернатор Андрей Бочаров прокомментировал отражение налёта БПЛА на энергетические объекты региона.