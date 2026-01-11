

8,1 тыс. многоквартирных домов и домовладений Волгоградской области обследовано межведомственными рабочими группами на предмет безопасности эксплуатации газового оборудования в 2025 году. По данным госжилинспекции, всего проведено более тысячи инспекций.



В составе межведомственных групп – представители жилнадзора, местных властей, ГУ МЧС и ГУ МВД, а также лицензированных организаций.



По итогам рейдов поставщиком газа в 2025 году выявлено и устранено более 70 несанкционированных подключений в частном секторе и МКД.



Напомним, что техобслуживание газовых плит, колонок, котлов должно проводиться не реже раза в год, а проверка дымовых и вентиляционных каналов — не реже трех раз в год. За нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового жителям грозят штрафы от 5 до 10 тыс. рублей.





