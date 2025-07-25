Общество

Волгоградскому фронтовику-спортсмену вручили награду Совфеда

Общество 25.07.2025 08:15
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25.07.2025 08:15


Фронтовика Александра Васильевича Медкова наградили за активную общественную деятельность и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи Почетной грамотой Совета Федерации ФС РФ.  Награду члену  Советской районной организации областного совета ветеранов вручил на заседании Волгоградской облдумы, которое состоялось накануне, 24 июля, Александр Блошкин. 

- Александр Васильевич принадлежит к легендарному Поколению Победителей, он – реальный участник Великой Отечественной войны. Всю свою жизнь он служит Родине и людям: защищал страну, а после честно и добросовестно работал на благо Отчизны. И сегодня, невзирая на годы – ему 99 лет, он продолжает участвовать в судьбе города и региона, реализации значимых патриотических проектов, ведет насыщенную общественную деятельность, встречается с молодежью, передает подрастающему поколению свой опыт, память и правду о войне, - отметил спикер.  

Александр Васильевич Медков  в 17 лет ушел на фронт. Служил в команде спецпоезда, восстанавливал железнодорожное полотно и обеспечивал связь в прифронтовой зоне. В 1944-м под Кривым Рогом Александр Васильевич был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. После войны окончил снайперские курсы и продолжил служить в частях Красной Армии. Затем работал на электростанциях Донбасса. В начале двухтысячных переехал из Запорожья в Волгоград к старшему сыну. Несмотря на почтенный возраст, Александр Васильевич продолжает заниматься спортом и творчеством. Он является постоянным участником марафонов, которые проходят в Волгограде. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

Фото Волгоградской облдумы

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